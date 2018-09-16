زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبي إيران

طهران - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة اربع درجات على مقياس ريختر ضواحي ميناء جاسك بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران.

وافاد تقرير لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في عمق 12 كم من سطح الارض عصر اليوم الأحد،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ولم يسفر الزلزال عن وقوع اضرار.

ونظرا لوقعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل ، كان أكثرها دموية زلزال بقوة 7ر7درجات،شمال غرب ايران في عام 1990واسفر عن مقتل 37الف شخص وإصابة 100 آلف اخرين.