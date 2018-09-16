بالصور.. الرئيس الإريتري ونظيره الإثيوبي يوقعان اتفاقية سلام برعاية الملك سلمان

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كتب - محمد عطايا:

برعاية المملكة العربية السعودية، وقع الرئيس الإرتيري، أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، اتفاقية "جدة" للسلام بين الدولتين.

واستقبل العاهل السعودي اليوم الأحد، رئيسي الدولتين في القصر الملكي، ليعطي الأذن ببدء مراسم اتفاقية السلام التاريخية بين البلدين.

وحضر مراسم التوقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز، ووزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقلد العاهل السعودي عقب توقيع اتفاقية السلام الرئيس الإريتري، ورئيس الوزراء الإثيوبي قلادة الملك عبد العزيز.