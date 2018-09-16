حركة حماس "تبارك" عملية الطعن بالضفة الغربية

غزة - (د ب أ):

أعلنت حركة حماس "مباركة" عملية الطعن التي وقعت اليوم الأحد بالضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي.

ونقل الموقع الإلكتروني للحركة، عن عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران القول إن "العملية البطولية... تؤكد أن المساس بالمسجد الأقصى خط أحمر".

واعتبر أن "هذه العملية هي استجابة لكل التحذيرات من خطورة ما يقوم به الاحتلال الآن، وما ينوي القيام به في المسجد الأقصى"، وشدد على أن "شعبنا لن يصمت إزاء الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى".

وأضاف :"شعبنا الفلسطيني يعرف آلية الرد على غطرسة الاحتلال وإجرامه، وهذه العملية تعكس إيمانه بالمقاومة كخيار وحيد في سبيل ردع هذا المحتل وإبطال مخططاته الإجرامية".

كان إسرائيلي 40 عاما لقي حتفه بعدما طعنه فتى فلسطيني 17 عاما عند مدخل مركز تجاري بالقرب من مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية.

وأصيب منفذ العملية بجروح متوسط بعدما أطلق مدني إسرائيلي النار عليه.

وعلى إثر العملية، أغلقت قوات إسرائيلية المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم أمام حركة المركبات الداخل والخارج من وإلى بيت لحم.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح أمس بأن الجانب الفلسطيني يجرى مشاورات مع الأردن للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن مداولات إسرائيل للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.