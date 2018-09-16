العاهل السعودي وجوتيريش يبحثان الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار العالمي

الرياض - ( د ب أ):

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم الأحد مع الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار العالمي".

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان بن عبدالعزيز استعرض خلال اللقاء مع جوتيريش "مستجدات الأحداث على الساحة الدولية، ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار العالمي".

وتستضيف المملكة العربية السعودية، مساء اليوم قمة أثيوبية إريترية للتوقيع على "اتفاق سلام تاريخي" بين البلدين، بحضور العاهل السعودي والأمين العام للأمم المتحدة .