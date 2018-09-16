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40 شخصا عالقين في شمال الفلبين بسبب الانهيارات الأرضية

02:29 م الأحد 16 سبتمبر 2018
40 شخصا عالقين في شمال الفلبين بسبب الانهيارات الأرضية

أرشيفية

مانيلا - أ ش أ
أعلنت مصادر بالشرطة الفلبينية، اليوم الأحد، أن 40 شخصا على الأقل، يعتقد أن غالبيتهم من عمال مناجم الذهب، عالقين في شمال البلاد بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار "مانكوت".
وذكرت قناة "فرانس 24" أن إعصار "مانكوت" الذي ضرب الفلبين مؤخرا تسبب في مقتل 49 شخصا، وهو يعد أقوى إعصار استوائي يصيب المنطقة هذا العام إذ يحمل رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وهو ما يعادل الفئة الخامسة، وهي الأقوى في المحيط الأطلسي.
كان إعصار "مانكوت" قد تسبب في انهيارات أرضية في مدينة باجيوسيتي شمال شرقي جزيرة لوزون الفلبينية قبل أن يفقد بعض قوته بعد مروره باليابسة، وقد لجأ أكثر من 100 ألف إلى ملاجئ مؤقتة للهرب من الإعصار، فيما تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين.

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