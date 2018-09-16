إلغاء معظم الرحلات من سنغافورة إلى هونج كونج بسبب إعصار مانجوت

سنغافورة - (د ب أ):

ألغيت معظم الرحلات المتوجهة من سنغافورة إلى هونج كونج اليوم الاحد، بسبب إعصار "مانجخوت"، طبقا لما ذكرته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم.

وذكر الموقع الالكتروني لمطار "شانجي" أنه تم إلغاء أكثر من 30 رحلة، كانت ستسيرها شركات طيران كبرى، مثل "كاثاي باسيفيك" والخطوط الجوية السنغافورية والخطوط الجوية الامريكية.

وتم تأجيل ثلاث رحلات أخرى وأعيد جدولتها إلى صباح غد الاثنين.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن هيئة مطار هونج كونج القول إنه تم إلغاء 889 رحلة جوية اليوم الأحد بسبب الإعصار. كما تم تعليق خدمات القطار الذي يربط المطار بمدينة هونج كونج، وأيضا خدمة الحافلات.

وقالت شركة "كاثاي باسيفيك" للطيران في بيان إنها تواجه " اضطرابات شديدة" مضيفة أن استئناف الرحلات الجوية غدا الاثنين يعتمد على الأحوال الجوية. وأشارت الشركة إلى أنها ألغت أكثر من 400 رحلة جوية، في حين أوقفت شركتا "كاثاي دراجون" و"هونج كونج" رحلاتهما اليوم.