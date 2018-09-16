مسؤول صيني: على تايوان أن توقف عملياتها الاستخباراتية والتخريبية ضد البر الرئيسي

بكين - (د ب أ):

دعا متحدث رسمي صيني تايوان اليوم الأحد إلى وقف عمليات التسلل والتخريب ضد البر الرئيسي "على الفور."

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن آن فينجشان ،المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، القول :"يتعين على السلطات التايوانية أن تتجنب (التسبب في) المزيد من الإضرار بالعلاقات عبر المضيق، التي تعاني بالفعل من التعقيد والتوتر".

وقال آن، نقلا عن السلطات ذات الصلة، إن وكالات الاستخبارات التايوانية زادت بشكل كبير من سرقتها للمعلومات الاستخباراتية والتسلل وعمليات التخريب التي تستهدف البر الرئيسي (الصين) منذ فترة معينة .

وأضاف أن أجهزة الاستخبارات الصينية أطلقت حملة خاصة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الأنشطة من قبل تايوان.