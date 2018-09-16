العراق الرابع عربيا في ملكية سندات الخزانة الأمريكية

بغداد - (د ب أ):

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الاحد أن العراق حل رابعا من بين الدول العربية النفطية في ملكيته لسندات الخزانة الأمريكية والثالث في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وقال ايسر جبار مدير المكتب الاعلامي للبنك المركزي ، في بيان صحفي ـ إن ملكية البنك المركزي العراقي لسندات الخزانة الأمريكية لشهر يونيو 2018 ارتفعت إلى 24 مليار دولار مقابل نحو 15 مليار دولار لشهر اغسطس 2017 .

وأضاف :"بهذا الارتفاع فإن العراق يحتل المرتبة الرابعة من بين بعض الدول النفطية العربية في ملكيته لسندات الخزانة الأمريكي بعد السعودية والامارات و الكويت".

وأشار جبار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للعراق ارتفع خلال شهر يونيو الماضي ليسجل 54 مليار دولار مقابل 2ر46 مليار دولار لشهر اغسطس 2017.