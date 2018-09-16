رئيس وزراء مالطا: لن تصبح الجزيرة مركزا للمهاجرين

فاليتا - (د ب أ):

قال رئيس وزراء مالطا ،جوزيف موسكات، اليوم الأحد إن الجزيرة لن تصبح أبدا "مركزا للمهاجرين" في البحر المتوسط.

وقال موسكات إن إنقاذ من هم في حالة حرجة في البحر سوف يستمر ، لكن مالطا لن تعمل كمركز للتعامل مع المهاجرين .

جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء خلال مقابلة إذاعية على قناة "وان" الإذاعية التابعة لحزبه.

ونشب الخلاف بين مالطا وإيطاليا فيما يتعلق بإنقاذ المهاجرين الذين يأتون من شمال أفريقيا ويحاولون الوصول إلى أوروبا والتعامل معهم.

ورفض موسكات اليوم الأحد اتهامات الحكومة الإيطالية بأن مالطا لا تلتزم بالقوانين الدولية ، مؤكدا أنه يتم دائما إنقاذ جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأزمة ، لكن إذا لم تكن هناك حاجة للمساعدة ، فإن سلطات مالطا "لا تمد أيديها" ، ولا يمكنها ببساطة أن تستقبل من لا يريدون الذهاب إلى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وتبنت الحكومة الإيطالية نهجا صارما مناهضا للهجرة ، قائلة إنها لن تسمح برسو أي من سفن الإنقاذ بها إلا إذا وافقت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استقبال من على متن هذه السفن.