السعودية تستضيف قمة أثيوبية إريترية برعاية الأمم المتحدة

الرياض - (د ب أ):

تستضيف المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد قمة أثيوبية إريترية للتوقيع على "اتفاق سلام تاريخي" بين البلدين، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز و الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ووصل إلى جدة مساء أمس السبت الرئيس الاريتري، أسياس أفورقي، في زيارة الى المملكة تدوم يومين يعقد خلالها قمة مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والامين العام للامم المتحدة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أعلنت الليلة الماضية أن رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد وصل مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة .