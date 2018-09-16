أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

السعودية تستضيف قمة أثيوبية إريترية برعاية الأمم المتحدة

11:52 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
السعودية تستضيف قمة أثيوبية إريترية برعاية الأمم المتحدة

السعودية

الرياض - (د ب أ):

تستضيف المملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد قمة أثيوبية إريترية للتوقيع على "اتفاق سلام تاريخي" بين البلدين، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز و الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ووصل إلى جدة مساء أمس السبت الرئيس الاريتري، أسياس أفورقي، في زيارة الى المملكة تدوم يومين يعقد خلالها قمة مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والامين العام للامم المتحدة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أعلنت الليلة الماضية أن رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد وصل مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة .

السعودية الأمم المتحدة قمة أثيوبية إريترية الملك سلمان

الخبر التالى:

واشنطن تنفي لقاء مبعوث ترامب سرا مع قاسم سليماني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان