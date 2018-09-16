مسلحون بجنوب الفلبين يطلقون سراح 3 إندونيسيين بعد أكثر من عام من اختطافهم

مانيلا -أ ش أ:

أعلن مسئولون في الفلبين اليوم الأحد أن مسلحين جنوب البلاد أطلقوا سراح ثلاثة رجال إندونيسيين كانوا قد اختطفوهم أوائل العام الماضي.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن الشرطة الفلبينية قولها إنه تم إطلاق سراح الإندونيسيين الثلاثة أمس الأول الجمعة بمساعدة جبهة تحرير (مورو) الوطنية، وهي جماعة متمردة وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة الفلبينية.

ومن المقرر أن يتم تسليم المفرج عنهم إلى السفير الإندونيسي في مدينة "زامبوانجا" الجنوبية في وقت لاحق اليوم.

يشار إلى أنه يلقى باللوم بشكل رئيسي في عمليات الخطف والقرصنة على مدار الشهور الماضية على جماعة "أبو سياف" المسلحة التي أدرجتها الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين على قائمة المنظمات الإرهابية.