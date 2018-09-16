التحالف العربي يرصد إحراق ميليشيات الحوثي محطة وقود ومستودعا إغاثيا في الحديدة

أبوظبي -أ ش أ:

رصدت قوات التحالف العربي، إحراق عناصر ميليشيات الحوثي باليمن محطة وقود ومستودعا إغاثيا في منطقة "الكيلو 16" بمحافظة الحديدة شمال غربي البلاد، بعد تضييق الخناق عليها من قبل قوات المقاومة اليمنية المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد، أن قوات التحالف العربي تواصل رصد تحركات ميليشيات الحوثي بشكل دقيق ما يسهم في إفشال أي عمليات عسكرية لمسلحيها إضافة إلى تدمير تحصيناتها ودفاعاتها، وهو ما شكل أزمة كبيرة في صفوف الميليشيات التي تواجه نقصا كبيرا في أعداد المقاتلين خاصة بعد نجاح قوات المقاومة اليمنية في قطع أهم خطوط إمدادهم ومحاصرتهم داخل مدينة الحديدة من عدة جهات.

وأشارت (وام) إلى أن مدينة الحديدة تشهد حالة من الغليان الشعبي ضد ميليشيات الحوثي جراء ممارساتها الإرهابية واستهداف مسلحيها المدنيين و البنى التحتية داخل المدينة.

كانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة قد تمكنت من قطع أهم خطوط إمدادات ميليشيات الحوثي في جبهة الحديدة والتي تربط العاصمة صنعاء بمحافظة الحديدة في منطقة " الكيلو 16"، إضافة إلى السيطرة على مناطق واسعة من قبضة مسلحي الحوثي في عملية عسكرية نوعية أسفرت عن فرارهم من الجبهات، وفصل المديريات الجنوبية التابعة للحديدة عن المديريات الشمالية.