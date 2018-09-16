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عشرات العراقيين يتظاهرون قرب حقل نفطي للمطالبة بفرص عمل

08:39 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
عشرات العراقيين يتظاهرون قرب حقل نفطي للمطالبة بفرص عمل

بغداد -أ ش أ :
تظاهر العشرات من العراقيين اليوم الأحد قرب حقل غرب (القرنة 1) النفطي الواقع شمال محافظة البصرة؛ للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وتحسين الخدمات في مناطقهم القريبة من موقع الحقل.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن حدة الاستياء في البصرة اشتدت خلال الشهرين الماضيين بسبب قلة فرص العمل ونقص إمدادات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
وشهدت البصرة - مؤخرا - سلسلة تظاهرات واعتصامات أعقبتها موجة احتجاجات غير مسبوقة محليا تخللها إحراق مقار ومكاتب أحزاب وحركات سياسية، فضلا عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة، وإحراق القنصلية الإيرانية العامة، كما تم اقتحام مستشفى لتأهيل جرحى الحشد الشعبي، وتعرضت دور بعض المسئولين الى محاولات إحراق واقتحام.

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حقول النفط تظاهرات العراق فرص العمل

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