إلغاء 400 رحلة طيران وإغلاق المدارس بالصين استعدادا للإعصار "مانجكوت"

بكين -أ ش أ:

ألغت السلطات الصينية، الأحد، 400 رحلة طيران في مطارين بإقليم "هاينان" جنوبي البلاد، فضلا عن إغلاق جميع المدارس والمنتجعات الساحلية هناك مع اقتراب إعصار "مانجكوت" من الهبوط على اليابسة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني - في بيان اليوم - أن التوقعات تشير إلى أن الإعصار "مانجكوت" سيكون الأقوى الذي يضرب الصين هذا العام، وسيهبط مساء اليوم في المناطق الجنوبية من البلاد، مصحوبا بعواصف قوية وأمطار غزيرة.

وأعلنت السلطات الصينية إنذارا من الدرجة الأولى، استعدادا للإعصار، فيما طالبت السلطات المحلية في المقاطعات الجنوبية باتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمواجهة "مانجكوت".

وكانت السلطات المحلية جنوبي الصين أمرت أمس 50 ألف صياد و11 ألف قارب صيد بالعودة إلى الميناء في مقاطعة "فوجيان"، مع تعليق العمل في أكثر من 1600 موقع بناء و128 منطقة سياحية في المقاطعة، استعدادا لـ "مانجكوت".