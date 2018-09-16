زعيم حزب "نداء تونس" يطالب رئيس الحكومة بالاستقالة

تونس -أ ش أ:

طالب زعيم حزب "نداء تونس" حافظ قايد السبسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة من منصبه.

وقال حافظ السبسي - في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي - إن البلاد تحتاج إلى تغيير شامل في الحكومة بعدما أظهرت فشلها، مضيفا أن محادثات وثيقة قرطاج نصت على بند لتغيير الحكومة ولا يمكن وجود حكومة فاشلة ورئيسها ناجح.

وارجع مطالبة الشاهد بالاستقالة إلى أن حزب "نداء تونس" يتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية للحكومة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان حزب "نداء تونس" تجميد عضوية الشاهد بانتظار أن تبت لجنة داخلية في مصير عضويته بالحزب.