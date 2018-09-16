أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

زعيم حزب "نداء تونس" يطالب رئيس الحكومة بالاستقالة

02:03 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
زعيم حزب "نداء تونس" يطالب رئيس الحكومة بالاستقالة

تونس -أ ش أ:
طالب زعيم حزب "نداء تونس" حافظ قايد السبسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة من منصبه.

وقال حافظ السبسي - في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي - إن البلاد تحتاج إلى تغيير شامل في الحكومة بعدما أظهرت فشلها، مضيفا أن محادثات وثيقة قرطاج نصت على بند لتغيير الحكومة ولا يمكن وجود حكومة فاشلة ورئيسها ناجح.
وارجع مطالبة الشاهد بالاستقالة إلى أن حزب "نداء تونس" يتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية للحكومة.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان حزب "نداء تونس" تجميد عضوية الشاهد بانتظار أن تبت لجنة داخلية في مصير عضويته بالحزب.

هذا المحتوى من

Asha
نداء تونس أحزاب تونس حكومة تونس حافظ قايد السبسي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان