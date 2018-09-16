"ديلي ميل": جنود بريطانيون يتداولون مقاطع فيديو أثناء تعاطيهم الكوكايين

لندن -أ ش أ:

قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن تساهُل وزارة الدفاع البريطانية حيال تعاطي الجنود للمخدرات جرّأهم على تصوير بعضهم البعض بينما يتعاطون الكوكايين في ثكناتهم ونشْر مقاطع فيديو بذلك على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلقت الصحيفة البريطانية على مقطع فيديو يصوّر جنديا بريطانيا في زيّه العسكري بينما ينحني على مكتب في ثكنته العسكرية ليتنشّق مقدارا من مخدر الكوكايين فيما زملاؤه يصورونه مبتهجين بتليفوناتهم المحمولة ثم يقومون بتداول الفيديو فيما بين الجنود على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت "ديلي ميل" إلى أن الفيديو المشار إليه تم تسجيله في وقت سابق من العام الجاري بعد أن تراجعت وزارة الدفاع عن مسلكها غير المتسامح حيال تعاطي الجنود للمخدرات.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد اضطرت إلى إتاحة فرصة ثانية بل وثالثة للجنود الذين لم يجتازوا فحوص المخدرات الإجبارية، وذلك بسبب النقص في أعداد المجندين.

وفي عام 2015، لم يتم السماح لأكثر من نسبة 5 بالمئة من الجنود الذين أخفقوا في اجتياز فحوص المخدرات الإجبارية بالبقاء في الجيش، فيما بلغت هذه النسبة حاليا 43 بالمئة.

وبحسب الديلي ميل، فإن الفيديو المشار إليه يدل على أن مسلك الجيش الأكثر تساهلا حيال تعاطي الجنود للمخدرات قد أقنعهم بإمكانية تجاهل قوانين المملكة المتحدة الخاصة بتعاطي المخدرات.