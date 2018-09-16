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الجيش اليمني يقتل ويأسر العشرات من مليشيات الحوثي في البيضاء

01:44 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
الجيش اليمني يقتل ويأسر العشرات من مليشيات الحوثي في البيضاء

عدن -أ ش أ:
قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية ‏وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم، في معارك مع قوات ‏الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي في مواقع ‏راس حوران بجبهة قانية ‏في محافظة البيضاء، وسط ‏اليمن.‏
وقالت مصادر عسكرية يمنية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن المواجهات بين الجانبين ‏أسفرت ‏عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر ‏‏4 ‏آخرين فيما أصيب 7 من أفراد الجيش اليمني.

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ميليشيا الحوثي الحرب اليمنية الجيش اليمني محافظة البيضاء

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