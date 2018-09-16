الجيش اليمني يقتل ويأسر العشرات من مليشيات الحوثي في البيضاء
01:44 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
عدن -أ ش أ:
قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون، لم يتم إحصاؤهم، في معارك مع قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي في مواقع راس حوران بجبهة قانية في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر عسكرية يمنية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن المواجهات بين الجانبين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر 4 آخرين فيما أصيب 7 من أفراد الجيش اليمني.
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