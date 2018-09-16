أعضاء الحكومة السودانية الجديدة يؤدون القسم أمام الرئيس البشير

الخرطوم (أ ش أ)

أدى الوزراء الاتحاديون بحكومة الوفاق الوطني السودانية الجديدة، القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير، مساء السبت بالقصر الجمهوري بالخرطوم، وذلك بحضور النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح، ونائب الرئيس عثمان محمد يوسف كبر، ورئيس القضاء دكتور حيدر أحمد دفع الله.

وكان الرئيس السوداني أصدر مراسيم جمهورية بتعيين الوزراء الاتحاديون الجدد والبالغ عددهم 20 وزيرا، وقرر إسناد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلى رئيس الوزراء الدكتور معتز موسى، عقب اعتذار الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله حمدوك، وتعيين وداد يعقوب وزيرة للضمان الاجتماعي بعد اعتذار الدكتورة سمية أبوكشوة .

وأصدر البشير مرسوما بتعيين 27 وزير دولة بالوزارات الاتحادية بينهم مسلم الأمير بوزارة المالية بعد اعتذار ناجي شريف.

وأكد البشير خلال مراسم أداء القسم، أن تطلعات الشعب السوداني قد ارتفعت بعد تشكيل الحكومة، مما يعتبر تحديا كبيرا لها في معالجة القضايا الاقتصادية التي يعاني منها.

وأعرب البشير عن ثقته في الوزراء الجدد وقدرتهم علي القيام بدورهم وتجاوز المشاكل الاقتصادية، عبر الاستغلال الأمثل لموارد السودان وإمكاناته بما يحقق تطلعات الشعب السودانى.

وقال البشير، إن العمل في الحكومة تضامني يتطلب جهدا كبيرا ، مؤكدا استعداد رئاسة الجمهورية للتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء لتقديم الدعم اللازم للوزراء، بما يمكنهم من القيام بدورهم علي الوجه المطلوب.

وأثنى البشير علي صبر الشعب السوداني، علي الفترات العصيبة التي مرت به لعلمه بوجود تحديات كبيرة.