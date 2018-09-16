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حول العالم في 24 ساعة: الجيش السوري يتصدى للعدوان الإسرائيلي بمحيط مطار دمشق

01:30 ص الأحد 16 سبتمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: الجيش السوري يتصدى للعدوان الإسرائيلي بمحيط مطار دمشق

البرلمان العراقي

كتب – محمد عطايا:

شهد السبت عدد من الأحداث الهامة، أبرزها تصدي الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية هاجمت محيط مطار دمشق الدولي، كما أكدت الإمارات والأردن على أهمية دور وكالة "الأونروا"، وضرورة حشد الدعم الدولي لها، أيضًا، سيوقع قادة إثيوبيا وإريتريا، الدولتان الأفريقيتان الخصمتان السابقتان، في السعودية اتفاقا يعزز العلاقات الودية.

داعش العثور على جثث البرلمان العراقي محمد الحلبوسي رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إريتريا عبدالله بن زايد أيمن الصفدي

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