حول العالم في 24 ساعة: الجيش السوري يتصدى للعدوان الإسرائيلي بمحيط مطار دمشق

كتب – محمد عطايا:

شهد السبت عدد من الأحداث الهامة، أبرزها تصدي الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية هاجمت محيط مطار دمشق الدولي، كما أكدت الإمارات والأردن على أهمية دور وكالة "الأونروا"، وضرورة حشد الدعم الدولي لها، أيضًا، سيوقع قادة إثيوبيا وإريتريا، الدولتان الأفريقيتان الخصمتان السابقتان، في السعودية اتفاقا يعزز العلاقات الودية.