"بينهم أتراك وروس".. العثور على 58 جثة "داعشية" في الموصل

الموصل (د ب أ)

أعلنت قيادة شرطة نينوى اليوم السبت، العثور على 58 جثة تعود لعناصر تنظيم داعش، بينهم أجانب، كانت مدفونة في ثلاث مقابر متفرقة في مناطق مختلفة جنوب الموصل /400 كلم شمال بغداد/.

وقال العقيد محمد طارق من قيادة شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن" القوات الأمنية المحلية عثرت على الجثث في مقبرة بقرية العذبة ضمن ناحية الشورى /50كلم جنوب الموصل/ومقبرتين في ناحية حمام العليل/ 20 كلم جنوب الموصل/، موضحا أنه تم إطلاق الرصاص على جميع الجثث في منطقة الرأس والصدر بعد صدور أحكام الإعدام بحقهم بسبب تخاذلهم في معارك تحرير الموصل".

وأضاف العقيد طارق أن "القوات الأمنية تعرفت على شخصياتهم وجنسياتهم من خلال بطاقاتهم وجوازات السفر حيث ظهر أن من بينهم أتراكًا وروسًا وليبيين".

يشار إلى أن خلايا تنظيم داعش النائمة في محافظة نينوى مازلت تنشط بين الحين والآخر وتنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجير ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.