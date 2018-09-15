واشنطن تهنيء رئيس البرلمان العراقي الجديد

واشنطن (أ ش أ)

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية محمد الحلبوسي بفوزه بمنصب رئيس البرلمان العراقي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة، إن واشنطن تهنىء الحلبوسي على اختياره رئيسا لمجلس النواب وكذلك حسن كريم الكعبي على اختياره كنائب أول لرئيس البرلمان.

وأضافت "نتطلع قدما إلى انتخاب النائب الثاني كون هذه خطوة مهمة جدا للجدول الزمني الدستوري لتشكيل الحكومة الجديدة".

وكشفت أن الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع الحلبوسي في منصبه السابق كمحافظ للأنبار، حيث خدم محافظته بفعالية وعمل على استقرارها بعد هزيمة داعش، مشيرة إلى التطلع قدما للعمل بشكل وثيق معه كرئيس للبرلمان.

يذكر أن مجلس النواب العراقي انتخب اليوم محمد الحلبوسي رئيسا له وحسن كريم النائب الاول للرئيس، فيما تأجل انتخاب النائب الثاني للغد.