أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

رئيس كولومبيا: إصابة الزعيم المنشق "ارتيزالا" في اشتباكات على حدود الإكوادور

10:19 م السبت 15 سبتمبر 2018
رئيس كولومبيا: إصابة الزعيم المنشق "ارتيزالا" في اشتباكات على حدود الإكوادور

الرئيس الكولومبي ايفان دوك

بوجوتا (أ ش أ)

كشف الرئيس الكولومبي ايفان دوك، اليوم السبت، عن تعرض زعيم أحد الفصائل المنشقة عن جماعة (فاراك) لإصابة خلال اشتباكات على الحدود مع الاكودوار .

وأضاف دوك - في تصريح أوردته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - أن والتر ارتيزالا - المعروف باسمه الحركي "جواكو" زعيم أحد الاجنحة المنشق على (فارك) - رفض التوقيع على اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وجماعة فارك المتمردة عام 2016.

وقال رئيس كولومبيا إن قوات الجيش الكولومبي تحاول في الوقت الراهن تحديد موقع حدوث هذه الاشتباكات، وتأمل في الحصول على قدر أكبر من المعلومات خلال الساعات القادمة.

ولم يتطرق رئيس كولومبيا إلى طبيعة الإصابة التي لحقت بارتيزالا، الذي كان مدرجا على قائمة الأشخاص الأكثر طلبا من جانب العدالة الكولومبية لمسئوليته عن اختطاف وقتل 3 صحفيين من الإكوادور في وقت سابق من العام الجاري.

هذا المحتوى من

ايفان دوك كولومبيا ارتيزالا فاراك اشتباكات الإكوادور

الخبر التالى:

نيويورك تايمز: فرص ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية كبيرة.. يكفيه تمثيل دور "الضحية"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان