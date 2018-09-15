رئيس كولومبيا: إصابة الزعيم المنشق "ارتيزالا" في اشتباكات على حدود الإكوادور

بوجوتا (أ ش أ)

كشف الرئيس الكولومبي ايفان دوك، اليوم السبت، عن تعرض زعيم أحد الفصائل المنشقة عن جماعة (فاراك) لإصابة خلال اشتباكات على الحدود مع الاكودوار .

وأضاف دوك - في تصريح أوردته شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - أن والتر ارتيزالا - المعروف باسمه الحركي "جواكو" زعيم أحد الاجنحة المنشق على (فارك) - رفض التوقيع على اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وجماعة فارك المتمردة عام 2016.

وقال رئيس كولومبيا إن قوات الجيش الكولومبي تحاول في الوقت الراهن تحديد موقع حدوث هذه الاشتباكات، وتأمل في الحصول على قدر أكبر من المعلومات خلال الساعات القادمة.

ولم يتطرق رئيس كولومبيا إلى طبيعة الإصابة التي لحقت بارتيزالا، الذي كان مدرجا على قائمة الأشخاص الأكثر طلبا من جانب العدالة الكولومبية لمسئوليته عن اختطاف وقتل 3 صحفيين من الإكوادور في وقت سابق من العام الجاري.