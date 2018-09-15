التحالف العربي: الدفاعات السعودية تتصدى لصاروخ أطلقه الحوثي باتجاه جازان

الرياض (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية تصدت لصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي من محافظة صعدة باتجاه منطقة جازان.

وقال المتحدث - حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) - إن الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف إن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة في تحدٍ واضح للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، وتهديداً لأمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية بلغت حتى الآن 196 صاروخاً، تسببت في استشهاد 112 مدنياً، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.