الرئيس السوداني يقرر تكليف رئيس الوزراء بحقيبة المالية

كتب – محمد عطايا:

قرر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم السبت، تكليف رئيس الوزراء المعين حديثًا، معتز موسى عبد الله، بحقيبة وزارة المالية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية" السعودية.

واختار الرئيس السوداني وزير الري والموارد المائية في الحكومة السابقة معتز موسى عبد الله لمنصب رئيس الوزراء منذ أيام، وذلك بعد إقالته أمس الأحد للحكومة المؤلّفة من 31.

ويُشكّل موسى حكومة أصغر للتعامل مع أزمة اقتصاديّة متنامية في البلد الإفريقي.