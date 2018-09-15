مسئول أمريكي: واشنطن تدرس إمكانية إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا

كييف (أ ش أ)

أعلن كورت فولكر المبعوث لأمريكي الخاص بشأن أوكرانيا، اليوم السبت، أن بلاده تدرس امكانية إرسال كميات إضافية من الأسلحة لتعزيز قدرات قوات الجيش الأوكراني التى تقاتل العناصر الانفصالية شرق البلاد.

وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن فولكر أكد - في تصريحات أدلى بها للصحفيين في كييف - أن الأعوام الأخيرة شهدت تحسنا في القدرات الدفاعية للقوات الأوكرانية ، غير أنه مازال هناك بعض الثغرات التى تستلزم إرسال المزيد من الأسلحة الأمريكية.

وتابع فولكر يقول: "إن الولايات المتحدة على استعداد للجلوس والتفاوض مع حكومة أوكرانيا من أجل بحث الاحتياجات اللازمة لسد هذه الثغرات من خلال شراء أسلحة أمريكية "، وقال " إن وجود القوات الروسية في أوكرانيا يمثل خطوة عدوانية مستفزة، ونحن نشعر بالقلق البالغ إزاء ذلك".

وانتقد المسئول الأمريكي معارضة روسيا لنشر قوات لحفظ السلام الدولية شرق أوكرانيا، حيث أسفر القتال بين القوات الحكومية والعناصر الانفصالية هناك إلى مصرع أكثر من 10 ألاف شخص منذ عام 2014.

وأكد المسئول الأمريكي أيضا معارضته للانتخابات التي دعت العناصر الانفصالية إلى إجراءها شرق أوكرانيا في شهر نوفمبر المقبل، واصفا تلك الخطوة بأنها "غير شرعية على الإطلاق".