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    رئيس وزراء أوكرانيا: يتعين على الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي

    08:49 م السبت 15 سبتمبر 2018
    رئيس وزراء أوكرانيا: يتعين على الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي

    رئيس وزراء أوكرانيا فولوديمير جرويسمان

    كييف (أ ش أ)

    أكد رئيس وزراء أوكرانيا، فولوديمير جرويسمان، اليوم السبت، أنه يتعين على حكومته أن تفي بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي حتى لو أن هذا سيأتي على حساب مصيره في منصبه الذي وصفه بالأقل أهمية عن مصير بلاده.

    وقال جرويسمان -في تصريحات نقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية إنه يواجه قرارًا ما إذا كان ينبغي أن يرفع أسعار الغاز في البلاد، الأمر الذي ترغب الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أن تطبقه سلطات البلاد، ما يهدد بخطر حدوث رد فعل عنيف قد يكلف جرويسمان خسارته لأصوات الناخبين في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.

    وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن كييف تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي - الذي يدعمها من خلال برنامج يمنح مساعدات مقابل إصلاحات - بغرض الحصول على مزيد من المساعدات المالية.

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    رئيس وزراء أوكرانيا فولوديمير جرويسمان صندوق النقد الدولي

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