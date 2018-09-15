الأمم المتحدة تدين الهجوم على بعثتها لحفظ السلام في جنوب السودان

جوبا (أ ش أ)

أدانت الأمم المتحدة ما وصفته بـ"الهجوم المباشر" على بعثتها لحفظ السلام في جنوب السودان.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر - في بيان أوردته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت - "إن جنديًا تابعًا للقوات الحكومية أطلق النار في الهواء بالقرب من قافلة تابع للمنظمة الدولية ببلدة "ياي" قبل أن يطلق النار على إحدى مركباتها، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر حفظ السلام النيباليين بجروح اليوم"، مشيرًا إلى أنه في المقابل لم يتسن لأفراد البعثة إطلاق النار بالمثل؛ خوفًا من خطر إصابة مدنيين.

من جانبه، أكد متحدث عسكري باسم جيش جنوب السودان لول رواى كوانج، أن ما حدث يعد حادثا فرديا ولا يمثل "جيش التحرير الشعبي السوداني"، أو الأمن الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تتولى مسؤولية إطلاق النار، وأن السلطات ألقت القبض على الشخص الذي قام بهذا الأمر.