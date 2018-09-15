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    غارات جوية مكثفة للتحالف العربي تستهدف مواقع المليشيات في صنعاء

    08:44 م السبت 15 سبتمبر 2018
    غارات جوية مكثفة للتحالف العربي تستهدف مواقع المليشيات في صنعاء

    غارات جوية - صورة ارشيفية

    عدن (أ ش أ)

    شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية نهم شرق صنعاء.

    وقال مصدر ميداني للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) إن الغارات استهدفت موقعا للحوثيين في منطقة المجاوحة بمديرية نهم، مما أدى إلى تدمير عدد من المعدات القتالية التابعة للمليشيا، وسقوط عدد من القتلى في صفوفهم.

    وفي السياق، استهدفت مقاتلات التحالف، بعدد من الغارات، مواقع للحوثيين في جبل النهدين جنوبي صنعاء. وأفادت مصادر محلية بأنه سُمع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية من الجبل عقب الغارات مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب.

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