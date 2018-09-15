مصرع 8 أشخاص على الأقل في هجومين منفصلين شرق بوركينا فاسو

واجادوجو (أ ش أ)

أعلنت السلطات فى بوركينا فاسو اليوم السبت، مصرع 8 أشخاص على الأقل من المدنيين فى هجومين منفصلين لعناصر متطرفة شرق البلاد.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن العناصر المتطرفة قتلت 5 أشخاص من بينهم أحد الأئمة خلال هجوم على أحد المساجد فى منطقة (ضايبيجا) فيما قتل 3 آخرون من أسرة واحدة فى هجوم ثان باقليم " كومبيناجا " الواقع شرق بوركينا.

وكانت السلطات فى بوركينا قد أرسلت - مؤخرا - تعزيزات إضافية من قوات الجيش لإنهاء حالة عدم الاستقرار شرق البلاد، مما دفع العناصر المتطرفة هناك إلى الاختباء داخل الغابات .