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    مصرع 8 أشخاص على الأقل في هجومين منفصلين شرق بوركينا فاسو

    08:33 م السبت 15 سبتمبر 2018
    مصرع 8 أشخاص على الأقل في هجومين منفصلين شرق بوركينا فاسو

    صورة ارشيفية

    واجادوجو (أ ش أ)

    أعلنت السلطات فى بوركينا فاسو اليوم السبت، مصرع 8 أشخاص على الأقل من المدنيين فى هجومين منفصلين لعناصر متطرفة شرق البلاد.

    وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن العناصر المتطرفة قتلت 5 أشخاص من بينهم أحد الأئمة خلال هجوم على أحد المساجد فى منطقة (ضايبيجا) فيما قتل 3 آخرون من أسرة واحدة فى هجوم ثان باقليم " كومبيناجا " الواقع شرق بوركينا.

    وكانت السلطات فى بوركينا قد أرسلت - مؤخرا - تعزيزات إضافية من قوات الجيش لإنهاء حالة عدم الاستقرار شرق البلاد، مما دفع العناصر المتطرفة هناك إلى الاختباء داخل الغابات .

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