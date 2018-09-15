توني بلير يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقديم عرض لبريطانيا بشأن الـ "بريكزيت"

لندن (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إلى تقديم عرض إلى بلاده يساعدها في إنهاء "الشلل" الذي يواجهه البرلمان البريطاني حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).

وقال بلير لمجلة الإيكونوميست: "هناك شلل في البرلمان البريطاني (حول بريكزيت). في رأيي، يجب أن يقدموا عرضا لنا".

وأيد بلير، دعوات لإجراء استفتاء آخر حول خطة بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس ، بعد أن صوتت أغلبية من 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء عام 2016.

وذكر بلير: "أفضل رد سيكون العودة إلى الشعب ونقول .. 'أنظروا ، لقد كان لدينا عامين ونصف من هذه المفاوضات، ونحن الآن نعرف كل الخيارات، هل تريدون المتابعة أم تريدون البقاء'؟".

وكان بلير - الذي تولى منصب رئاسة الوزراء في الفترة من 1997 إلى 2007 - أطلق حملة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد، وحذر من أن ذلك قد يكون مدمرا لبلاده.

وكتب بلير في صحيفة "تايمز" في عددها الصادر اليوم السبت، أن حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي وحزب العمال المعارض الرئيسي، ما زالا منقسمين بشكل حاد حول البريكزيت.