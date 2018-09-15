وزيرة الدفاع الألمانية: مواصلة الحرب على داعش ضرورة

عمان (د ب أ)

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، اليوم السبت، بأن مواصلة الحرب على تنظيم داعش الإرهابي تمثل ضرورة.

وأضافت الوزيرة خلال كلمة لها اليوم بقاعدة الأزرق الجوية في شرق الأردن، أمام الجنود الألمان، أنه بعد أن تمت هزيمة المتطرفين عسكريا يجب الحيلولة دون أن يقيموا معاقل لانسحابهم.

كانت الوزيرة وصلت من قبل لزيارة الوحدات التابعة للجيش الألماني "بوندسفير" المتمركزة في الأردن ويرافقها عدد من الساسة المهتمين بالجوانب الدفاعية من جميع الكتل الحزبية في ألمانيا.

ويشارك الجيش الألماني في الحرب على داعش في كل من سورية والعراق انطلاقا من الأراضي الأردنية.

وتوجد فرقة ألمانية مشاركة في التحالف الدولي ضد داعش بقاعدة الأزرق الجوية قوامها 290 جندي، كما تشارك أربع طائرات استكشاف "تورنيدو" وطائرة تمويل في العمليات.

كان البرلمان الألماني "بوندستاج" قرر دعم فرنسا والتحالف الدولي في الحرب على داعش عسكريا، وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية على باريس في نوفمبر 2015.

وتم حشد دعم أكبر لهذه المهمة في مارس الماضي من خلال أصوات التحالف الكبير الذي يحكم ألمانيا.

كان الجيش الألماني يدعم في الماضي قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق، ولكنه الآن يقوم بتقديم المشورة لقوات الحكومة المركزية في بغداد تحت اسم "بناء القدرات" كما يسهم في تدريب الجنود العراقيين.

كان الجنود الألمان يعملون من قبل داخل القاعدة الجوية التركية إنجرليك ثم نقلوا إلى الاردن بعد أن امتنعت تركيا عن السماح بزيارة برلمانيين ألمان للجنود هناك.