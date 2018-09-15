الحرس الوطني الأمريكي يساعد في جهود الإنقاذ جراء إعصار "فلورنس"

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأمريكية، أنه تم إرسال وحدات تابعة للحرس الوطني في ولاية نورث كارولاينا للمساعدة في جهود الإنقاذ جراء الإعصار "فلورنس" الذي يضرب عدة مناطق بالولاية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، أن جنودا وطيارين تابعين للحرس الوطني انضموا لحوالي 200 جندي كان الجيش قد أعلن نشرهم لمساعدة جهود الإغاثة مدعومين بمئة شاحنة ومعدات.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الكوارث في ثمان مقاطعات بولاية "كارولينا الشمالية" بسبب إعصار "فلورنس" الذي اجتاح الولاية الأسبوع الماضي.

وتشير الموافقة على إعلان حالة الكوارث إلى أنه سيتم توفير تمويل فيدرالي يشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروضا لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، بالإضافة إلى المساعدات الأخرى لمالكي المنازل وأصحاب الأعمال.