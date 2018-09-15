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    الأمن اللبناني يوقف 96 سوريًا لاتهامهم بدخول البلاد خلسة

    07:18 م السبت 15 سبتمبر 2018
    الأمن اللبناني يوقف 96 سوريًا لاتهامهم بدخول البلاد خلسة

    الأمن اللبناني

    بيروت (د ب أ)

    أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم السبت، 96 شخصًا من الجنسية السورية بتهمة دخول البلاد خلسة، وثلاثة آخرين لاتهامهم بتهريب أشخاص، في أماكن مختلفة من محافظة البقاع شرقي لبنان.

    وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنه "في إطار مكافحتها لعمليات تهريب الأشخاص من سورية إلى داخل الأراضي اللبنانية، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف 96 شخصاً من الجنسية السورية بجرم دخول البلاد خلسة، وثلاثة آخرين بجرم تهريب أشخاص، وذلك في أماكن مختلفة من محافظة البقاع".

    وسلمت المديرية العامة الموقوفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

    الأمن الداخلي اللبناني سوريا محافظة البقاع لبنان

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