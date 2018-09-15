عريقات: لا تشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أي مقترح للسلام

رام الله (أ ش أ)

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، تشاور الجانب الأمريكي مع السلطة الفلسطينية بشأن أي مقترح للسلام.

ووصف عريقات في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم السبت، تصريحات مبعوث واشنطن للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات في هذا الشأن بأنها للتضليل فقط.

وأشار عريقات إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل تنفيذ "صفقة القرن" عبر الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تجاه القدس واللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات.

وأضاف: "لم تتم مشاركة السلطة الفلسطينية بأي تفاصيل تتعلق بخطة التسوية، لا الآن ولا العام الماضي"، معتبرا تصريحات غرينبلات للتضليل فقط.

كان المبعوث الأمريكي قال أمس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لانتقادات من جميع الأطراف لعناصر في خطة واشنطن للسلام في الشرق الأوسط التي من المتوقع أن يكشف النقاب عنها قريبا، مشيرا إلى أنها تتضمن شقا اقتصاديا، لافتا إلى أن الاقتصاد الناجح أمر حاسم بالنسبة للفلسطينيين.