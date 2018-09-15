رئيس مجلس النواب اللبناني: الإساءة للكويت وأميرها مرفوضة ومدانة

بيروت (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن أي إساءة للكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هي أمر مرفوض ومدان بكل المقاييس.

وكان الإعلامي والمعلق السياسي اللبناني سالم زهران قد تناول أمير الكويت بصورة مسيئة خلال مقابلة تلفزيونية له على قناة (المنار) التابعة لحزب الله.

وقال بري: "سيحفظ اللبنانيون على الدوام للكويت أميرا وشعبا وحكومة ومجلس أمة، أياديهم البيضاء التي امتدت للبنان في أيام الشدة والرخاء، ولن نسمح بأن يعكر صفو علاقة تاريخية وأخوية بين بلدين جمعهما ويجمعهما فعل الخير والمحبة والثقة، ولا أن يفرقهما شيء".

من جانبه، استنكر حزب القوات اللبنانية واقعة التعرض لأمير الكويت، مؤكدا أن العلاقة الأخوية بين البلدين لم تشبها شائبة في أي يوم، ولا يمكن لأحد من اللبنانيين أن ينسى المشاريع الإنمائية الكبيرة والعديدة التي نفذها صندوق التنمية الكويتي في كافة المناطق اللبنانية على مدى عشرات السنين.

وأكد حزب القوات اللبنانية عمق العلاقة التي تجمع لبنان بالكويت، والشعبين اللبناني والكويتي، مطالبا القضاء اللبناني باتخاذ الإجراءات المناسبة لكي لا تتكرر هذه الواقعة.