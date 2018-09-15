قرقاش: يجب وضع حد للتجاوزات ضد الخليج وقادته

أبو ظبي (أ ش أ)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، اليوم السبت، أنه آن الأوان لوضع حد للتجاوزات ضد الخليج وقادته.

وقال قرقاش -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أوردتها قناة (العربية) الإخبارية،" أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي، وهو الذي تميز بمواقفه الإستثنائية، و التطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس، آن الأوان لوضع حد لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلة تغلب مصلحة طهران على بيروت".

و أعرب "تيار المستقبل" في لبنان -في وقت سابق اليوم- عن إدانته واستنكاره الشديدين، قيام أحد الإعلاميين بالتطاول على أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والإساءة إلى المملكة العربية السعودية.. مشددا على أن الأمر يستدعي تدخل القضاء اللبناني لوضع حل لـ "ألسنة السوء والمتلاعبين بمصير العلاقات اللبنانية – العربية".