واشنطن وسول تجريان محادثات قبل القمة الثالثة بين الكوريتين

سول (أ ش أ)

التقى المبعوث النووي الأمريكي ستيفن بيجون، اليوم السبت، مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون، لمناقشة إعلان نهاية الحرب والنزع النووي لكوريا الشمالية، وذلك قبل انعقاد القمة الثالثة بين الكوريتين.

وكان بيجون قد وصل إلى العاصمة (سول) صباح اليوم ليلتقي بكبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين، وذلك بعد زيارته لبكين وطوكيو حيث التقى بنظيريه هناك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

يُشار إلى أن تلك الزيارة هي الثانية التي يقوم بها بيجون إلى سول في أقل من أسبوع، التي من المقرر أن تستمر يومين.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأمريكي عقد اجتماعا مع نظيره الكوري الجنوبي أطلعه فيه على نتائج زيارته للصين واليابان.

كما تشاور الطرفان بشأن السبل العملية لتحقيق النزع النووي لشبه الجزيرة الكورية، وهي المسالة الرئيسية لجدول أعمال القمة بين الكوريتين المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.

وركز المسؤولان على مناقشة الخطوات التي يتعين على كوريا الشمالية أن تتخذها لتحقيق النزع النووي، بالإضافة إلى إعلان انتهاء الحرب الكورية (1950-1953).