الإمارات: التحالف العربي ملتزم بدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن

أبو ظبي (أ ش أ)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، مضي التحالف العربي في دعم جهود المعبوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، تماشيا مع القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

جاء ذلك في رسالة سلمتها الحكومة الإماراتية إلى مجلس الأمن، أكدت فيها إيمان التحالف بأهمية الانخراط في العملية التفاوضية السياسية لإحراز السلام والأمن المرجوين في اليمن.

ووفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت، شددت الرسالة على أن الإجراءات العسكرية يجب أن تكون آخر الخيارات من وجهة نظر التحالف، إلا أن تحرير الحديدة أصبح أمرا ضروريا من أجل ضمان انخراط الحوثيين ثانية في محادثات السلام، مضيفة أنه "من أجل تحقيق هذا الغرض، ستقوم قوات حكومة اليمن بدعم من التحالف بتكثيف عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في منطقة الحديدة، والجبهات الأخرى، وهي عمليات محسوبة بإمعان لتحقيق غرض واضح، هو بدء العملية السياسية مجدداً".