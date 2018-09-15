مقتل وإصابة 6 عناصر من الحشد الشعبي جراء انفجار عبوة ناسفة في ديالى

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، بمقتل وإصابة 6 عناصر من الحشد الشعبي، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى.

ونقلت قناة (السومية نيوز) العراقية عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة وضعها مجهولون انفجرت، عصر اليوم، لدى مرور دورية تابعة للحشد الشعبي في منطقة الزور شمال شرقي ديالى، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الحشد وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة"، مضيفا أن "عناصر الدورية قاموا بنقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

ويتعرض مقاتلو الحشد الشعبي إلى هجمات، بين الحين والآخر في مناطق محافظة ديالى، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا بصفوفهم.