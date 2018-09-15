البابا فرنسيس: المسيحي المتدين لا يمكن أن يكون عضوا في المافيا

روما (د ب أ)

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم السبت، أمام حشد من 100 ألف شخص في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية، إنه لا يصدق أن يكون الشخص عضوا في المافيا ومسيحي متدين في نفس الوقت.

وأضاف البابا فرنسيس خلال زيارة للجزيرة الإيطالية الواقعة في البحر المتوسط التي تنشط فيها شبكة الجريمة المنظمة "كوسا نوسترا": "لا يمكنك أن تؤمن بالرب وتنتمي إلى المافيا".

وذكر البابا إن الحياة تدور حول الحب وليس الكراهية، والغفران وليس الانتقام، حسبما ذكر الفاتيكان.

وجاءت زيارة البابا للمشاركة في إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لقتل كاهن مناهض للمافيا في المدينة.

وكان الأب بينو بوجليسي، الذي قُتل في باليرمو في عام 1993، كرّس نفسه لإبعاد الشباب عن الجريمة المنظمة والفساد.

وتم تطويب بوجليسي في مراسم أقيمت عام 2013 في العاصمة الصقلية أمام تجمع يقدر بحوالي 80 ألف شخص. وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطويب شخص من ضحايا شبكة كوسا نوسترا، في صقلية.