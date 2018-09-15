السنيورة: تصرفات حزب الله تجاه الكويت ودول الخليج مسيئة للبنان

بيروت (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أن الإساءات التي صدرت من قبل حزب الله ووسائل إعلامه تجاه دولة الكويت ودول الخليج العربي، تكشف عن نوايا هذا الحزب وأعماله وتصرفاته المسيئة للبنان واللبنانيين وللعرب.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، استنكر فيه ما صدر عن الإعلامي والمعلق السياسي سالم زهران من إساءات عبر فضائية (المنار) التابعة لحزب الله، بحق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال السنيورة: "الكويت دولة عربية لم تتخل يوما عن دورها القومي العربي في الدفاع عن قضايا العرب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني، كما أنها لم تبخل يوما في الدفاع عن لبنان والوقوف إلى جانبه في كل المناسبات".

وأضاف: "التهجم على الكويت والإساءة لأميرها صدر عبر وسائل إعلام لبنانية حزبية، وسبق لهذا الحزب صاحب المحطة التلفزيونية التي تمت عبرها المقابلة، أن تآمر على الكويت وأمنها".. بحسب ما تضمنه البيان.

وأشار إلى أن هذا التصرف خطير جدا لأنه يهدد المصالح اللبنانية ويهدد مصالح العائلات اللبنانية المقيمة والعاملة في الكويت، فضلا عن كونه أمرا مستنكرا لأن أمير الكويت "له أياد بيضاء على لبنان واللبنانيين في أيام محنتهم منذ أن كان وزيرا للخارجية، وبعد ذلك رئيسا للوزراء، والآن من موقعه أميرا للكويت".. بحسب ما ورد بالبيان.

وتابع: "هذه الممارسات المستنكرة هدفها ضرب علاقات لبنان العربية وإبقاء الارتباك مسيطرا على لبنان واللبنانيين والإضرار بمصالحهم".