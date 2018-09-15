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    تركيا تسجن جنديًا بريطانيًا سابقًا 7 سنوات لمشاركته في القتال ضد "داعش"

    05:19 م السبت 15 سبتمبر 2018
    تركيا تسجن جنديًا بريطانيًا سابقًا 7 سنوات لمشاركته في القتال ضد "داعش"

    محكمة تركية

    لندن (أ ش أ)

    حكم القضاء التركي على جندي سابق في الجيش البريطاني بالسجن 7 سنوات ونصف في تركيا بعد اتهامه بالقتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

    وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم السبت، أن جو روبنسون (25 عاما) من مدينة لانكشاير البريطانية، تلقى عقوبة بالسجن 7 سنوات و6 أشهر.

    ونقلت الصحيفة بيانا لوزارة الخارجية البريطانية تقول فيه إنها تقف مستعدة لتقديم المساعدة القنصلية للمواطن البريطاني المحتجز في تركيا.

    جدير بالذكر أن عددا من المواطنين البريطانيين وجنسيات أخرى من أوروبا توجّهوا خلال السنوات الماضية إلى سوريا للانضمام إلى القتال ضمن صفوف القوات الكردية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

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    تركيا داعش القضاء التركي الإرهاب سوريا

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