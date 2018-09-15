بروفايل| محمد الحلبوسي.. أصغر رئيس للبرلمان العراقي

كتبت – إيمان محمود:

انتخب البرلمان العراقي، اليوم السبت، محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا له، بعد تصويت سري شارك فيه 251 نائبًا.

وجاء فوز الحلبوسي بعد تنافسه مع ثلاثة آخرين على الرئاسة هم: أسامة النجيفي، وخالد العبيدي، ومحمد الخالدي، في حين انسحب ثلاثة آخرون، هم: طلال الزوبعي، ورعد الدهلكي، وأحمد الجبوري، من الترشح.

وكان البرلمان العراقي استأنف صباح السبت جلسته المعلقة بحضور 251 نائباً من أصل 329، لاختيار رئيس البرلمان ونوابه خلال عملية التصويت السري المباشر.

ولأول مرة منذ بدء العملية السياسية في العراق، يتم اختيار رئيس للبرلمان بهذه الطريقة، فيما كانت اتفاقات سابقة تتم قبل انعقاد جلسة مجلس النواب، ويتم التصويت لمرشح واحد.

من جانبه، قال النائب ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي خسر سباق الترشح لرئاسة البرلمان، في تغريدة عبر تويتر: "لتفرح العائلة الفاسدة ببضاعتها التي اشترتها بثلاثين مليون دولار كما يقال"، وفق تعبيره.

من هو الحلبوسي؟

سياسي عراقي ولد في 2 أكتوبر من العام 1981، في محافظة الأنبار العراقية، حاصل على بكالوريوس وماجستير في الهندسة المدنية من الجامعة المستنصرية ببغداد، من قسم هندسة الطرق والنقل عام 2002، وفي عام 2003 حصل على الماجستير في مجال الطرق والنقل العام.

بعد تخرجه انشغل بعمله الخاص وأسس شركة الحديد المحدود، ونفذ عدداً من مشاريع البنية التحتية بالفلوجة.

وشغل الحلبوسي عدة مناصب منها، عضو نقابة المهندسين العراقيين عام 2002، وعضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عام 2012، حتى دخل عالم السياسة في 2014.

انتُخب الحلبوسي نائبًا في البرلمان في مجلس النواب العراقي منذ عام 2014، وأصبح عضواً للجنة حقوق الإنسان كما حصل على عضوية اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بدورته السابقة، كما ترأس الحلبوسي اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016/2017.

وفي عام 2017؛ تخلى عن عضويته بعد انتخابه محافظًا للأنبار –ذات الأغلبية السُنّية- وذلك في عام 2017، وظلّ في هذا المنصب قبل أن يقود تحالف "الأنبار هويتنا" للوصول إلى البرلمان بدورته الحالية، إذ انتخب نائبًا مرة أخرى في البرلمان الحالي، في مايو الماضي.

وتمكن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري الموالي لإيران من دعم الحلبوسي، وإيصاله إلى رئاسة مجلس النواب، ليصبح بذلك أصغر رئيس للبرلمان في تاريخ العراق.

وفي أول تصريح له بعد انتخابه، تعهد الرئيس الجديد للبرلمان العراقي باستمرار مكافحة الإرهاب.