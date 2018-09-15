تقرير: بلجيكا توقف الدعم للمدارس الفلسطينية بعزم "تمجيد الإرهاب"

كتبت – إيمان محمود

قالت متحدثة باسم الحكومة البلجيكية، إن بلادها قطعت علاقاتها مع وزارة التعليم التابعة للسلطة الفلسطينية، ولن تمول بناء مدارسها بعد الآن، بسبب تكريمها من وصفتهم ب"الإرهابيين."

وأعلنت وزارة التعليم البلجيكية، الجمعة، أن هذه الخطوة تُعتبر الأولى من نوعها من قبل أي دولة أوروبية، وفقًا لما ذكرته صحيفة جودز أكتويل اليهودية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه "طالما أن أسماء المدارس تستخدم لتمجيد الإرهاب، فإن بلجيكا لم تعد قادرة على التعاون مع وزارة التعليم الفلسطينية ولن تعطي ميزانيات لبناء المدارس".

وتعتبر بلجيكا والدول الأوروبية الفلسطينيين الذين يقومون بهجمات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين "إرهابيين." كما تصنف الدول الأوروبية حركة حماس الفلسطينية على أنها منظمة "إرهابية."

وفي العام الماضي، جمدت بلجيكا مبلغ 3.8 مليون دولار لتمويل بناء مدرستين فلسطينيتين بعد أن أعيدت تسمية مدرسة في الضفة الغربية ساعدت في تمويلها على إرهابي قتل مدنيين يهود.

وقال البيان ان العديد من المناشدات من قبل الحكومة البلجيكية لإعادة تسميتها تم تجاهلها ، مما ادى الى نهاية التعاون.

وفي عام 2017؛ قالت بروكسل، التي تساهم بملايين اليورو سنويا لمدارس الضفة الغربية، انها "لم تعلم" بأمر تغيير اسم المدرسة في منطقة الخليل الى اسم الفلسطينية دلال المغربي التي نفذت عملية مسلحة عام 1978 ضد اهداف إسرائيلية.

يذكر انه تم بناء مدرسة بيت عوّا الابتدائية للبنات، الواقعة في منطقة الخليل في الضفة الغربية، بتمويل من بروكسل عام 2012-2013، وهي واحدة من عدة مدارس تم بناؤها بأموال قدمتها بروكسل، التي تتبرع بالملايين سنويا لدعم النظام التعليمي.