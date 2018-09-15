بوادر عمل عسكري حكومي في إدلب السورية

دمشق - (د ب أ):

عاد التصعيد إلى ريفي حماة وادلب شمال ووسط سوريا بعد هدوء نسبي استمر لمدة يومين بالتزامن مع تلميح قاعدة حميميم العسكرية الروسية لعمل عسكري، تقوم به القوات الحكومية السورية في تلك المناطق.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر في محافظة ادلب "قصفت القوات الحكومية المتمركزة في قرية ابو عمر اليوم السبت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بلدتي الخوين وفرجة، وقرية أم الخلاخيل في ريف ادلب الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن اصابة عدد من المدنيين وتضرر ممتلكاتهم".

إلى ذلك، قالت قاعدة حميميم العسكرية الروسية اليوم، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "موسكو لم تنصاع للمطالب الخارجية بمنع القوات الحكومية من تنفيذ الهجوم البري على مقاطعة إدلب شمال سوريا، التأجيل الزمني للقضاء على الإرهاب لا يعتبر إلغاءً له، كما أن القوات الحكومية يحق لها تنفيذ عملياتها في أي بقعة من أراضي الدولة السورية".

وقال قائد ميداني يقاتل الى جانب القوات الحكومية لـوكالة الأنباء الألمانية:" أصبحت القوات الحكومية جاهزة لتنفيذ عملية عسكرية في محافظتي ادلب وحماة"، مشيرًا إلى أن الأسلحة الثقيلة أصبحت جاهزة للإطلاق.

وأضاف القائد" على مدى أكثر من شهر أرسلت القوات الحكومية عشرات آلاف من المقاتلين والاليات العسكرية الى جبهات ريف حماة الشمالي وجبهات محافظة ادلب"، لافتا إلى أن تفقد وزير الدفاع السوري أمس جبهة الخوين ومناطق ريف ادلب الغربي يشير الى قرب بدء العملية العسكرية البرية.

الى ذلك ، تواصل القوات التركية ارسال تعزيزات عسكرية الى محافظتي ادلب وحماة.

وقال مصدر في الجبهة الوطنية للتحرير:" دخلت اليوم 50 آلية بينها دبابات ومدافع ثقيلة وأكثر من 300 عنصر من الجيش التركي وتوجهت الىنقطة المراقبة التركية في شيرمغار بريف حماة الغربي، في حين تابع الباقي الى نقطتي تلة اشتبرق وجبل شخشبو في ريف ادلب الغربي وسط حراسة أمنية مشددة من عناصر الجبهة الوطنية للتحرير".

وأضاف المصدر:" ينتظر دخول ارتال عسكرية تركية اخرى اليوم إلى محافظة ادلب تحسباً لبدء القوات الحكومية عملية عسكرية برية في ريف حماة الغربي وادلب الغربي".