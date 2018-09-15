أربعون عاما على توقيع اتفاقات كامب ديفيد

القاهرة (أ ف ب)

في 19 نوفمبر 1977، وصل الرئيس أنور السادات إلى القدس في زيارة تستمر يومين وصافح أعداءه اللدودين، ثم أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الاسرائيلية واقترح في الكنيست عقد سلام "عادل ودائم" في كل المنطقة.

كانت الزيارة تاريخية لأن كل الاتصالات المصرية الاسرائيلية كانت سرية.

لكن الأمر تطلب عشرة أشهر من الجهود الدبلوماسية الشاقة حتى تبدأ المحادثات فعليا.

انتزاع الاتفاق

في اغسطس 1978، دعا الرئيس الأمريكي جيمي كارتر نظيره المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن إلى محادثات "للبحث عن إطار للسلام في الشرق الأوسط".

بدأت القمة في الخامس من سبتمبر في كامب ديفيد مقر الرؤساء الأمريكيين في عطلة نهاية الأسبوع، وهي منطقة تضم حوالى عشرين منزلا في غابة تبعد نحو مئة كيلومتر عن واشنطن. ورافق القادة الثلاثة مستشاروهم الدبلوماسيون والعسكريون.

بقيت كامب ديفيد معزولة بالكامل عن العالم طوال أيام القمة التي استغرقت 13 يوما.

خلال القمة، نوقشت 23 صيغة على الأقل للاتفاقات، إلى جانب المراجعات التي لا تعد ولا تحصى. وعقدت جلسات العمل طوال اليوم بلا توقف في الليل والنهار وكادت القمة أن تفشل.

لكن الأمر حسم في الساعات الأخيرة بعد زيارات مكوكية لكارتر بين السادات وبيجن.

في 17 سبتمبر، أثار العناق الحار بين العدوين اللدودين بعد توقيع وثائق السلام، ذهول العالم.

أول اتفاقية سلام عربية اسرائيلية

تحمل الوثيقتان اللتان وقعتا عنواني "إطار للسلام في الشرق الأوسط" و"إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر واسرائيل". وتنص المعاهدة في مقدمتها على أن "القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها، هي قرار مجلس الأمن (الدولي) رقم 242 بكل أجزائه".

وأرفقت الوثيقتان برسائل "توضيح" تم تبادلها خلال القمة، تؤكد الخلاف الكامل بين مصر واسرائيل بشأن القدس، والخلافات حول الضفة الغربية وقطاع غزة.

أثارت المعاهدة غضب العرب الذين رأوا أن مصر، حاملة لواء العروبة في عهد جمال عبد الناصر، أخلت بموازين القوى في الشرق الأوسط، وأخذوا على الاتفاق تجاهل منظمة التحرير الفلسطينية.

في نوفمبر، منحت جائزة نوبل للسلام إلى الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي لأنهما "كسرا الجليد الذي كان يفصل بين شعبيهما".

في 26 مارس 1979، وقع السادات وبيجن أول معاهدة سلام عربية اسرائيلية، استعادت مصر بموجبها شبه جزيرة سيناء في 1982.

ورأت الدول العربية في المعاهدة "سلاما منفردا" وشكلا من الخيانة، وخصوصا حيال الفلسطينيين. وقد قطع العرب علاقاتهم مع مصر التي علقت عضويتها في الجامعة العربية.

وفي أكتوبر 1981، اغتال إسلاميون السادات الذي كان يواجه انتقادات حادة في بلده.

خففت السياسة المعتدلة لخلفه حسني مبارك الذي استدعى السفير المصري في تل أبيب بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان في 1982، وعدم حماسه حيال إسرائيل، من الغضب العربي.

في 1994، أصبح الأردن ثاني بلد عربي يقوم بتطبيع علاقاته مع إسرائيل.