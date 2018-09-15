فرنسا: السجن لشاهد ضد مدعية في قضية طارق رمضان

باريس (أ ف ب)

حكم القضاء الفرنسي بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ على شاهد قال أن هندة عياري المدعية على المفكر الاسلامي طارق رمضان هددته برفع شكوى ضده بتهمة الاغتصاب، بحسب ما أفاد مصدر من الشرطة السبت.

وكان الشاهد الذي ستتم محاكمته في قضية أخرى في العام 2019 وهو موظف حكومي محلّف قال في شهادة بتاريخ 27 نوفمبر 2017 رفعت الى القضاء إنه التقى عياري في مارس 2013 عندما كانت تبحث عن استشارة قضائية في اطار مشاكل مهنية.

وتابع الموظف أن عياري تحرشت به وهددته بعدها بأيام بالتقدم بشكوى بتهمة الاغتصاب اذا لم يقم علاقة جنسية معها.

وقال مصدر من الشرطة إن الشاهد وهو موظف سابق في الجمارك يبلغ ال44 حكم عليه بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ بتهمة التزوير.

كما اتهم الشاهد في قضية اغتصاب واخرى لاحتجاز شخص وابتزاز أموال مع متهم آخر.

ومن المفترض أن تتم محاكمته في العام 2019. وكان أوقف في 2015.

ورمضان (55 عاما) مسجون منذ توقيفه في 2 فبراير بتهم "الاغتصاب" و"اغتصاب شخص في وضع صحي هش" بعد شكاوى من قبل عياري الناشطة العلمانية والسلفية السابقة وامرأة اخرى قالت وسائل الاعلام إن اسمها كريستيل. كما اتهمته امرأة ثالثة تدعى منية ربوح بالاغتصاب.

وفي سويسرا، تقدمت امرأة رابعة بشكوى ضده بتهمة الاغتصاب.