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    غضب كويتي من تصريحات صحفي لبناني عن لقاء الأمير وترامب

    02:08 م السبت 15 سبتمبر 2018
    غضب كويتي من تصريحات صحفي لبناني عن لقاء الأمير وترامب

    امير الكويت وترامب

    القاهرة (مصراوي)

    تسبب حوار على قناة المنار اللبنانية في إغضاب الكويت بعد أن قال صحفي لبناني إن أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح قابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن لمدة خمس دقائق فقط، حسبما نقلت بي بي سي السبت.

    وقال الصحفي سالم زهران إن ترامب طلب من الأمير إلغاء صفقة قيمتها 11 مليار دولار مع الصين والتوقيع بدلا من ذلك على صفقة بقيمة 14 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

    واستنكر وزير الإعلام الكويتي مزاعم زهران ووصفها بأنها "ادعاءات كاذبة" ، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة الوطن الكويتية.

    ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها في بيان "هذه الادعاءات تكشف عن نوايا سيئة لا تعوق العلاقات الاخوية التاريخية بين لبنان والكويت".

    وقال سالم زهران على صفحته على تويتر إنه يرحب بتكليف المباحث بتفريغ مضمون المقابلة.

    وأضاف "نتحمل كامل المسؤولية اذا كان المضمون يستحق الذهاب الى محكمة المطبوعات وللتذكير.. ما قلناه فيه كل الحرص على الودّ لدولة الكويت وأميرها".

    قناة المنار ترامب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح

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