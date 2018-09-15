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    فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي

    01:42 م السبت 15 سبتمبر 2018
    فوز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي

    البرلمان العراقي

    القاهرة - (مصراوي):

    فاز محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي اليوم السبت، برئاسة البرلمان العراقي.

    واستأنف البرلمان العراقي اليوم، جلسته الأولى برئاسة العضو الأكبر سنا محمد علي الزيني لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

    ومع بدء التصويت وحسب التوقعات انحصرت المنافسة بين أسامة النجيفي ومحمد الحلبوسي اللذين حصلا على دعم كبير من أحزاب سنية وشيعية وكردية، مع فارق الدعم.

    وسبقت عملية التصويت انسحابات بالجملة من الجلسة للتشاور من قبل أربع كتل برلمانية هي "القرار" و"الوطنية" و"سائرون" و"الحزب الديموقراطي الكردستاني".

    محمد الحلبوسي البرلمان العراقي محمد علي الزيني العراق
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