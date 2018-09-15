الصدر وكوبيتش يبحثان الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية

النجف(العراق) - (د ب أ):

بحث الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم السبت مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مكتب الصدر - في بيان صحفي اليوم- إن مباحثات مقتدى الصدر اليوم مع يان كوبيتش في النجف تناولت الأوضاع العامة بالمنطقة، والوضع في العراق، وعلى وجه الخصوص ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة".

وناقش الطرفان "توفير كافة الخدمات الضرورية للمواطنين وتأمين العيش الحر الكريم لهم بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم".

وكان كوبيتش قد وصل الى محافظة النجف للاجتماع بالمراجع الشيعية لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.